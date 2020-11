Un funcionario electoral de EE.UU. que dio positivo por coronavirus murió tras trabajar el día de las elecciones

El funcionario "no siguió el consejo" de ponerse en cuarentena y fue a trabajar a un colegio electoral del estado de Misuri donde votaron casi 2.000 personas.

Un funcionario electoral que había sido diagnosticado con covid-19 trabajó el día de las elecciones en un punto de votación de las afueras de San Luis (Misuri) y posteriormente falleció, según informaron este jueves las autoridades del condado de St. Charles.

El empleado, que no fue identificado, dio positivo por coronavirus el 30 de octubre y se le recomendó ponerse en cuarentena durante 14 días. No obstante, el funcionario "no siguió el consejo" y acudió a un colegio electoral del condado de St. Charles donde el 3 de noviembre votaron casi 2.000 personas y trabajaron otros nueve funcionarios.

El condado no dijo cuándo falleció el funcionario y tampoco se ha confirmado la causa oficial de su muerte.

Las autoridades de St. Charles instaron a los otros funcionarios electorales que trabajaron en ese punto de votación a someterse a la prueba de covid-19 y anunciaron que están determinando dónde estuvo el enfermo en los días posteriores a la prueba positiva.

Al mismo tiempo, el condado subrayó que "no se prevé que los contactos cercanos incluyan a ninguno de los 1.858 votantes que estuvieron en el lugar de votación el martes, ya que el trabajador era un supervisor cuya tarea habitualmente no supone proximidad física con los votantes".

Además, las autoridades de St. Charles aseguraron que en el colegio electoral se cumplieron todas las medidas de protección sanitaria, pero aun así recomendaron a las personas que estuvieron en el lugar a "controlar atentamente" los síntomas del covid-19.