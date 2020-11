Facebook elimina un grupo de apoyo a Trump en el que se denunciaba "fraude electoral" en las elecciones de EE.UU.

Facebook eliminó este jueves el grupo 'Stop the Steal' ('Detengan el robo'), cuyos miembros apoyan al actual mandatario de EE.UU., Donald Trump, y denuncian "fraude electoral" en algunos estados del país.

Explicando su decisión, la red social comunicó al portal The Daily Beast que el grupo "estaba creando eventos del mundo real" y contenía llamadas a la violencia.

"De acuerdo con las medidas excepcionales que estamos tomando durante este período de mayor tensión, hemos eliminado el grupo 'Stop the Steal', que estaba creando eventos del mundo real. El grupo se organizó en torno a la deslegitimación del proceso electoral y vimos llamamientos preocupantes a la violencia por parte de algunos miembros del grupo", señaló un portavoz de Facebook.

'Stop the Steal', que llamó a poner "botas en el suelo para proteger la integridad del voto", existió menos de 24 horas. Durante ese tiempo estuvo acumulando 1.000 nuevos miembros cada 10 segundos y llegó a tener 365.000 miembros, recoge Reuters. El grupo estaba gestionado por la organización Women for America First, que organizó protestas contra las restricciones por el covid-19 y apoyó a Trump durante las audiencias del juicio político en su contra.

Los partidarios del grupo condenaron la decisión de Facebook, diciendo que las protestas que organizaban eran pacíficas, que habían estado trabajando duro para controlar los comentarios y que Facebook no había dado ninguna advertencia previa. El portavoz de 'Stop the Steal', Chris Barron, declaró que las personas del lado izquierdo del espectro político también estaban expresando su preocupación por el "robo" de las elecciones y organizaban protestas sin que les cerraran las cuentas.

"Si Facebook quiere convertirse en el árbitro de la verdad, entonces tienen mucho trabajo por hacer", subrayó Barron, citado por Reuters, agregando que en cualquier caso "las elecciones han terminado, por lo que no hay desinformación electoral que compartir".

La frase 'Stop the Steal' también existe como 'hashtag' en las redes sociales, y con él se denuncian presuntos casos de fraude electoral en varios estados como Pensilvania, Georgia, Míchigan, Wisconsin y Nevada. La campaña de Donald Trump ya presentó demandas para detener el recuento de votos en Pensilvania, Míchigan y Georgia. También solicita un recuento de papeletas en Wisconsin.

Según las últimas proyecciones de AP, de los 270 votos electorales que se necesitan para ganar la Presidencia de EE.UU., Biden ya ha conseguido 264, mientras que Trump se mantiene en 214.

No obstante, los resultados finales aún pueden cambiar, ya que todavía se desconoce el ganador en los estados de Pensilvania (20 votos electorales), Georgia (16), Carolina del Norte (15), Nevada (6) y Alaska (3).

Para conocer la última información sobre el recuento de votos clique aquí