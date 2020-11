VIDEO: SpaceX lanza a la órbita un avanzado satélite para la Fuerza Espacial de EE.UU.

Un cohete portador Falcon 9 de SpaceX puso con éxito en órbita el avanzado satélite GPS III-SV04 para la Fuerza Espacial de EE.UU. este 5 de noviembre .

El lanzamiento del cohete porteador, de dos etapas, se efectuó a las 18:24 (hora local) desde la estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral (Florida) y 9 minutos más tarde, la primera etapa del cohete aterrizó en la plataforma flotante 'Of Course I Still Love You' de SpaceX en el océano Atlántico.

La misión GPS III-SV04 estaba programada inicialmente para ser lanzada el pasado 2 de octubre, pero ese día, en los últimos segundos de la cuenta regresiva la computadora del Falcon 9 detectó una anomalía en el motor y el sistema de terminación de vuelo a bordo del cohete apagó los motores.

Esta vez, el lanzamiento salió según lo previsto y SpaceX confirmó oficialmente la puesta en órbita del satélite militar.

