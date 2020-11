FOTOS, VIDEO: Usuarios del nuevo Pixel 5 se quejan de una separación entre la pantalla y el resto del teléfono, y Google asegura que es "normal"

Google afirma que investigó las unidades de los clientes y revisó los datos de control de calidad e insiste en que no hay ningún efecto sobre la funcionalidad y las características del teléfono.

Varios propietarios del Pixel 5, el nuevo teléfono inteligente de Google, informaron a mediados de octubre sobre un aparente error de ensamble. Se trata de una visible separación entre la pantalla y el marco del aparato que ha causado preocupación entre sus usuarios por las consecuencias que pueda provocar sobre la protección IP68, una prestación que le ofrece resistencia frente a la entrada de polvo y de agua.

Recientemente Google se pronunció en su página de soporte, donde algunas personas incluso adjuntaron fotografías de sus equipos para detallar la situación. David Pop, especialista del gigante tecnológico, aseguró esta semana respondiendo a dichas quejas que el espacio entre el cuerpo y la pantalla del Pixel 5 "es una parte normal del diseño". "No hay ningún efecto sobre la resistencia al agua y el polvo o la funcionalidad de su teléfono", subrayó.

Google afirma que investigó las unidades de los clientes y revisó los datos de control de calidad. Insiste en que se trata de una variación normal del proceso de fabricación y que "trabajará" con los clientes de forma individual para abordar "cualquier inquietud que puedan tener".

Un usuario de YouTube publicó a finales del mes pasado un video para demostrar si dicha característica en realidad no afectaba la impermeabilidad del aparato. Luego de sumergirlo en agua y probar sus funciones aseguro que no hay ningún problema mientras la separación sea "uniforme", aclarando que el espacio es cerca de "un cuarto de milímetro más grueso" en las equina donde se encuentra la cámara frontal. "No hay razón para reembolsos", opina.

La protección IP68 de este dispositivo le permite ser sumergido solo en agua dulce (no es resistente al agua salada), a un metro de profundidad durante no más de 30 minutos. Asimismo, garantiza resistencia eficaz al polvo y la suciedad.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!