System of a Down saca dos nuevas canciones por primera vez en 15 años para llamar la atención sobre el conflicto de Nagorno Karabaj

La banda de rock estadounidense System of a Down ha vuelto con dos nuevas canciones 15 años después del lanzamiento de su último álbum. Los dos temas, titulados 'Protect the Land' y 'Genocidal Humanoidz', "hablan de la guerra terrible y seria que está siendo librada" en sus "patrias culturales" de Nagorno Karabaj y Armenia, explican los integrantes de la banda, de ascendencia armenia.

Para hacer la grabación, la banda decidió dejar de lado las diferencias que han tenido durante años, y ahora planea donar las ganancias de las canciones para ayudar a los armenios. Además, piden a sus seguidores que donen dinero al Fondo de Armenia, que brinda ayuda humanitaria a la región.

"He estado dos veces en Artsaj [nombre con el que los armenios se refieren a Nagorno Karabaj]. Tiene unos paisajes preciosos, y es realmente triste ver todo eso destruido en este momento y que la gente tenga que irse. La gente de allí es increíble. Son los viejos armenios, viven en esas tierras desde el año 500 a. C. Son muy fuertes, hermosos y divertidos. No tienen miedo", compartió el vocalista Serj Tankian a la revista Rolling Stone.

"Nuestro pueblo necesitaba que lo hiciéramos"

El baterista John Dolmayan relató que "sentía mucha ira e impotencia" con respecto a la guerra. "Envié un mensaje de texto a los otros tres compañeros y les dije: 'Independientemente de sus sentimientos mutuos y del pasado, tenemos que dejar todo a un lado y entrar al estudio y crear una canción para nuestro pueblo para llamar la atención sobre la situación y galvanizar las fuerzas del bien en todo el mundo'", dijo Dolmayan.

"Nos unimos porque nuestro país nos necesitaba, no necesariamente porque nos emocione hacer una nueva canción de System of a Down. Nuestro pueblo necesitaba que lo hiciéramos", confesó, por su parte, el guitarrista y vocalista de la banda, Daron Malakian, quien compuso las dos canciones.

"Esto era más grande que cualquier asunto que hayamos tenido con System. Teníamos que dejar todo a un lado y decir, 'Debemos reunirnos porque, cuando hablemos después de 15 años, la gente escuchará'. La gente dirá, 'Vaya, ¿estos tipos regresaron? ¿Para qué?'", explicó el bajista Shavo Odadjian, quien también ideó un clip para 'Protect the Land'. El video muestra a soldados y civiles armenios de todos las edades, así como imágenes de la guerra y de destrucción, combinadas con tomas de los integrantes de la banda.