Irán llama a los países vecinos a "entablar el diálogo" tras la derrota de Trump en las elecciones

"Apostar por los extranjeros no trae seguridad y decepciona. Tendemos la mano a nuestros vecinos para que cooperen", declaró el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif.

El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, declaró este viernes que "apostar por los extranjeros no trae seguridad" y pidió a los países vecinos que cooperen con Teherán para lograr "intereses comunes" luego que el candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, proclamara su victoria en las elecciones.

"Trump se ha ido, y nosotros y nuestros vecinos nos quedaremos. Apostar por los extranjeros no trae seguridad y decepciona. Tendemos la mano a nuestros vecinos para que cooperen para lograr los intereses comunes de nuestros pueblos y países", escribió Zarif en su cuenta de Twitter.

"Hacemos un llamado a todos a entablar el diálogo como la única forma de terminar con las diferencias y tensiones. Juntos para construir un futuro mejor para nuestra región", agregó el ministro.

Previamente, Zarif tuiteó que el "mundo está observando si los nuevos líderes [de EE.UU.] abandonarán el desastroso acoso ilegal del régimen saliente y aceptarán el multilateralismo, la cooperación y el respeto por la ley". "Los hechos son lo más importante. El historial de Irán: dignidad, interés y diplomacia responsable", señaló.

Este sábado, Joe Biden proclamó su "victoria convincente" en las presidenciales luego que varios medios estadounidenses proyectaran que el candidato demócrata ya ha reunido los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la Presidencia.

No obstante, su rival republicano, Donald Trump, no reconoció su derrota, anunciando que su campaña llevará el caso a un tribunal el próximo lunes. El actual mandatario de EE.UU. señaló que ganó las elecciones con "71 millones de votos legales" y denunció que a los observadores republicanos "no se les permitió" asistir al recuento de votos.

