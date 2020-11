El tren futurista de Virgin Hyperloop realiza con éxito su primer viaje con pasajeros en el desierto de Nevada

La empresa estadounidense Virgin Hyperloop se convirtió este domingo en la primera compañía que completa un test con pasajeros de tecnología de transporte ultraveloz Hyperloop, después de que dos de sus empleados probaran con éxito su tren futurista en la pista de pruebas DevLoop en un desierto a las afueras de Las Vegas, estado de Nevada.

La compañía afirma que ya ha realizado allí más de 400 pruebas, aunque nunca antes con humanos. Las primeras personas en tomar un viaje a bordo de la cápsula de pruebas de Hyperloop fueron el CTO y cofundador de la compañía, Josh Giegel, y la directora de la Experiencia de pasajeros, Sara Luchian.

El ambicioso proyecto de 'transporte del futuro' consta de varias cápsulas que se desplazan suspendidas por el interior de un tubo de vacío mediante levitación magnética, desarrollando velocidades de hasta 387 kilómetros por hora.

La idea del Hyperloop fue presentada por primera vez en 2012 por Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, que ofreció el plan a quien quisiera explotarlo. Actualmente, ni el propio Musk ni sus empresas están trabajando en la tecnología.

Virgin Hyperloop es una de las distintas empresas que buscan comercializarla y esperan que pueda ser utilizada para desplazar pasajeros entre ciudades a corto plazo. Si la compañía logra concretar sus planes, los 615 kilómetros que separan Los Ángeles de San Francisco y que un avión tarda hora y media en cubrir, podrá recorrerse en solo 43 minutos.

"Este es un paso de importancia histórica", afirmó el director ejecutivo de Virgin Hyperloop, Jay Walder, en una entrevista con The New York Times. "No tengo ninguna duda de que esto cambiará el mundo", agregó.

