"¿Por qué me dices paramilitar?": La respuesta de Duque ante el reclamo por la cifra de asesinatos de líderes sociales en Colombia (VIDEO)

En medio de los actos de la proclamación del presidente boliviano Luis Arce, el mandatario colombiano Iván Duque vivió dos momentos de tensión que fueron grabados en video y se han viralizado en las redes sociales.

Uno de los registros ocurrió mientras el presidente colombiano caminaba por las inmediaciones del Palacio Legislativo de Bolivia, donde se llevó a cabo la toma de posesión . Allí fue interpelado por un grupo de personas que le gritó repetidas veces "paramilitar".

Al escuchar los gritos, el mandatario colombiano detuvo su paso y, escoltado por su esquema de seguridad, abordó a un joven que sostenía una cámara fotográfica en sus manos: "¿Por qué me dices paramilitar, si no lo soy?". La respuesta no se alcanza a escuchar.

Mientras Duque mantenía un corto diálogo (cuyo audio no quedó registrado) con el muchacho, otra persona, que no aparece en el video, dice en voz alta: "Es un Gobierno injusto, no hay justicia para los líderes asesinados. Vamos más de 700 líderes asesinados en Colombia. No hay justicia".

En Bolivia el presidente colombiano Iván Duque cruzó un coro que lo llamó “paramilitar” en denuncia por el asesinato masivo de líderes sociales durante su gobierno. América Latina sabe lo que ocurre en Colombia. pic.twitter.com/91BBlduAxU — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) November 8, 2020

Para finalizar su conversación con el desconocido, se le escucha decir a Duque: "Los están matando los mismos carteles de las disidencias".

En el otro clip que recorrió las redes, se observa el momento en que el viceministro venezolano Rander Peña levanta el puño y saluda a Duque con la frase: "¡Viva Chávez!, ¡viva Nicolás (Maduro)!".

Duque, quien desconoce al Gobierno venezolano y que ha sido señalado por Caracas de participar en planes conspirativos, corresponde el saludo de Peña y le dice: "¡Viva la democracia!".

La Juventud Patriota Bolivariana le decimos a Duque: ¡Viva Chavéz, Viva Nicolás! pic.twitter.com/O0gP4DrCsp — Rander Peña (@RanderPena) November 8, 2020

Posiciones encontradas sobre Duque

Las reacciones a los señalamientos contra Duque se han dividido entre quienes han aprovechado para hacer referencia al aumento de las cifras de líderes sociales y excombatientes asesinados en Colombia durante su mandato, y los que han calificado esos episodios como "irrespeto".

En la llegada de Duque a Bolivia, le gritan Paramilitar. Ha existido un silencio (cómplice) durante su mandato ante el asesinato sistemático de excombatientes de las FARC y líderes sociales. pic.twitter.com/4uCpvt7KCz — SERGIO MARÍN (@Sergio_FARC) November 9, 2020

Vieron el tono y el lenguaje corporal amenazante con que Duque se regresa donde un señor que le dijo paramilitar. Claro, rodeado de gorilas cualquiera se hace el berraco. Eso sí, le lame el derriere a los gringos y al genocida 82. — Arteaga (@EpicuroDeSamos_) November 8, 2020

Decirle paramilitar al presidente Iván Duque es más que un irrespeto. Es una absoluta imbecilidad, una ridiculez... ¡¡¡un mandado!!!.. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 8, 2020

Que un odiador le grite paramilitar al Presidente @IvanDuque es inadmisible, entre otras porque el Presidente Duque lucha contra grupos armados por igual. Nos quieren cambiar la historia, no se equivoquen que acá los únicos terroristas qué hacen política tienen curules gratis... — Enrique Cabrales Baquero (@kikecabralesCD) November 8, 2020

Los tuits también han aludido la estrecha relación de Duque con el expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido gobernante, a quien se le han abierto varias investigaciones por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo durante sus gobiernos.

A Iván Duque se le notó la rabia, que se vaya acostumbrando que este va a ser su legado cómo presidente de la república por ser el testaferro político de un exsenador subjudice como Álvaro Uribe que se ha beneficiado del paramilitarismo para perpetuarse en el poder. https://t.co/yr4h7YrnL5 — Antonio Moreno (@Antonio70MM) November 8, 2020

Del mismo modo, los internautas han criticado la respuesta del mandatario colombiano, quien en repetidas oportunidades ha atribuido el incremento de masacres y hechos de violencia en su país a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a pesar de que los luchadores por los derechos humanos han alertado sobre el retorno del paramilitarismo y su vinculación con los hechos de sangre.

La razon para preferir la persistencia del conflicto es poder justificar sus atrocidades culpando a los otros actores. Presidente Duque culpa a las disidencias de las Farc de los asesinatos a líderes sociales cuando le gritaron «paramilitar» en Bolivia https://t.co/jd1k0Qpdf1 — HERNANDO ARISTIZABAL URIBE (@HERNANDOARISTI4) November 9, 2020

Las duras cifras en Colombia

En lo que va de año, a pesar de la pandemia, 250 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, mientras que durante la gestión de Duque la cifra asciende a unos 500, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las cifras de violencia también son críticas para los excombatientes de las Farc. Hasta principios de noviembre, 52 personas fueron ultimadas en medio de los reclamos de garantías de seguridad y del cumplimiento de lo establecido por el Gobierno en los acuerdos de paz.

Desde 2016, cuando se suscribió el Acuerdo de paz, más de 700 líderes han sido asesinados y se han registrado 224 homicidios de exguerrilleros hasta octubre, según la Organización de Naciones Unidas.

En cuanto a las masacres, el registro tampoco es alentador y ha encendido las alarmas en el país suramericano, pues Indepaz ha contabilizado 70 hechos de este tipo hasta el pasado 3 de noviembre.