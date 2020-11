El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, da positivo por covid-19

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha dado positivo en la prueba de covid-19, según ha informado este lunes la oficina del mandatario en su página de Facebook.

"No hay personas afortunadas para las que el covid-19 no represente una amenaza. A pesar de todas las medidas de cuarentena, di positivo en una prueba. Me siento bien y tomo muchas vitaminas. Prometo aislarme, pero seguiré trabajando. Voy a vencer al covid-19 como la mayoría de la gente. ¡Todo va a salir bien!", escribió Zelenski.