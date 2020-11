El jefe de la OMS advierte que aunque el mundo está cansado del covid-19, el virus "no está cansado de nosotros"

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido este lunes que aunque el mundo está cansado del covid-19, el virus "no está cansado de nosotros" y por lo tanto es necesario mantener las medidas de prevención para luchar contra la pandemia.

El directivo, que se encuentra en cuarentena desde inicios de noviembre tras estar en contacto con una persona infectada por coronavirus, mencionó que el SARS-CoV-2 "se aprovecha de los que tienen una salud más débil, pero también de otras debilidades: desigualdad, división, negación, ilusiones e ignorancia deliberada".

Asimismo, el funcionario resaltó que no podemos "cerrar los ojos y esperar que desaparezca". En este sentido, personificó al virus y mencionó que no se puede "negociar" con él, agregando que "no presta atención a la retórica política o las teorías de la conspiración".

"Nuestra única esperanza es la ciencia, las soluciones y la solidaridad", destacó Tedros Adhanom Ghebreyesus durante su intervención de esta jornada.

Por otra parte, el jefe de la división de la ONU comentó que en los últimos años el mundo ha enfrentado "mareas progresivas de nacionalismo equivocado y aislacionismo". De este modo, reiteró la necesidad de recuperar el "sentido de propósito común".

Felicitaciones a Biden y Harris tras las elecciones

En este contexto, el alto funcionario aprovechó para elogiar los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU. "Con ese espíritu, felicitamos al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris, y esperamos trabajar muy de cerca con su administración", mencionó el directivo.

Recientemente, personas cercanas a la campaña del candidato demócrata manifestaron que Biden planea firmar una serie de decretos que revocarán algunas decisiones del presidente Donald Trump, entre ellas, la salida de EE.UU. de la OMS.