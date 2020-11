Twitter quitará los privilegios de "líder mundial" a la cuenta de Trump el 20 de enero

El actual presidente de EE.UU., Donald Trump, estará sujeto a las mismas reglas de Twitter que cualquier otro usuario cuando Joe Biden, quien ha sido declarado como el ganador de las elecciones presidenciales por las principales proyecciones de medios, asuma el cargo el 20 de enero, informa The Verge.

El gigante de las redes sociales confirmó al medio que ese día, programado para la toma de posesión del presidente electo, la cuenta personal de Twitter de Trump perderá su estatus de cuenta de "líder mundial".

Un portavoz de la paltaforma explicó que la política "se aplica a los actuales líderes mundiales y candidatos a cargos públicos, y no a ciudadanos privados cuando ya no ocupen estos cargos".

Los "líderes mundiales"

En Twitter, los "líderes mundiales" reciben un trato diferente. Los tuits, que normalmente se eliminarían o estarían sujetos sanciones, se colocan detrás de tarjetas especiales de información. Las advertencias informan a los usuarios que estas publicaciones rompen las reglas de Twitter pero la plataforma ha permitido que se mantengan activos.

Esto se debe a que Twitter cree que los tuits de los líderes mundiales son de interés público, incluso cuando infringen sus directrices.

"El enfoque de Twitter hacia los líderes mundiales, candidatos y funcionarios públicos, se basa en el principio de que las personas deben poder elegir ver lo que sus líderes dicen en un contexto claro. Esto significa que podemos aplicar advertencias y etiquetas, y limitar la participación a ciertos tuits. Este marco de política se aplica a los líderes mundiales actuales y a los candidatos a cargos públicos, y no a los ciudadanos privados cuando ya no ocupan estos cargos", confirmó el vocero a The Verge.

Estos cambios cubrirán la cuenta personal de Trump, mientras que las cuentas específicas como @WhiteHouse, @POTUS (correspondiente al presidente de EE.UU.) y @FLOTUS (correpsondiente a la primera dama de EE.UU.) se transfieren a una nueva administración después de que un presidente saliente renuncia, señala el medio. Desde el inicio de su mandato, Trump ha preferido seguir usando su cuenta personal, @realDonaldTrump.

Twitter comenzó a tomar medidas contra las publicaciones de Trump el 26 de mayo, aplicando etiquetas de verificación de datos a dos tuits que alegaban que las boletas de votación por correo de California estarían susceptibles a fraude.