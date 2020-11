"Falta de pruebas": no enfrentará cargos criminales el policía que mató a un hombre pese que la víctima transmitía el momento en vivo

La decisión del gran jurado de no presentar cargos contra el oficial fue recibida con reacciones mixtas.

Un oficial de la Policía de Indianápolis que disparó fatalmente a un hombre después de una persecución en automóvil y transmitida por la víctima en vivo en Facebook, no enfrentará cargos criminales, según ha anunciado la fiscal especial Rosemary Khoury, citando la decisión de un gran jurado que decidió que hay "una falta de pruebas para acusar" al agente, informa The Washington Post.

El 6 de mayo un hombre de 21 años, Dreasjon "Sean" Reed, trató de escapar de los agentes de la Policía y transmitió en vivo ante miles de espectadores su persecución a alta velocidad. Unos 15 minutos después paró el coche y continuó corriendo. Le persiguió el agente Dejoure Mercer y le pidió pararse.

El informe del caso indicó que Mercer se enfrentó a Reed y usó un arma de electrochoque. En el video parece que Reed colapsa y cae al suelo. Sin embargo, la grabación no mostró el resto de la confrontación. La Policía afirmó que tanto Mercer como Reed dispararon sus armas. Se pueden oír varios disparos en el video.

La muerte del hombre provocó protestas en la ciudad en mayo, semanas antes del fallecimiento del afroamericano George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis (Minesota) que desató manifestaciones en todo el país norteamericano.

La fiscal especial Rosemary Khoury, esforzándose por contener las lágrimas, ha anunciado la decisión, añadiendo que la investigación "no ha sido una tarea fácil y ha sido una carga muy pesada". La mujer ha mostrado la empatía tanto hacia la familia de la víctima y hacia al agente policial. "Nadie gana" en esta situación, ha destacado la fiscal, pero ha dicho que cree que el gran jurado era el "mejor y último indicador" de la investigación.

La familia de Reed presentó una demanda federal en junio contra la ciudad de Indianápolis y el Departamento de la Policía por su papel en la muerte del joven. La familia afirmó que el Departamento no entrenó, no supervisó y no disciplinó a Mercer y sus colegas para los eventos que resultaron en la muerte de Reed.

Por su parte, John F. Kautzman, abogado de Mercer, aplaudió al gran jurado, diciendo en un comunicado a WRTV que su cliente estaba "justificado para defenderse en la fecha en cuestión y no participó en ninguna conducta inapropiada relacionada con este encuentro". Según Kautzman, "la evidencia mostró que tomó acciones coherentes con su entrenamiento, y lo que es más importante, de acuerdo con la ley".

La decisión del gran jurado de no presentar cargos contra el oficial fue recibida con reacciones mixtas. El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, afirmó en un comunicado que, si bien la revisión criminal había concluido sin cargos, "no cura las divisiones en nuestra comunidad causadas por un incidente desgarrador como este". Aunque el Departamento de Policía elogió la decisión, reconocieron en un comunicado que "este resultado puede ser frustrante para algunos de nuestros residentes".

