Exministro boliviano asegura que personeros de Áñez le pidieron involucrar a Evo Morales con el narcotráfico a cambio de ayuda

Romero no reveló el nombre de los presuntos chantajistas, pero dijo sentirse "orgulloso" de no haber cedido.

El exministro de Bolivia Carlos Romero reveló este miércoles que personeros de Jeanine Áñez, quien encabezó el anterior gobierno de facto en ese país, lo visitaron cuando se encontraba detenido en la cárcel de San Pedro para pedirle que involucrara al exmandatario depuesto Evo Morales en algún caso de narcotráfico.

"Hemos sufrido persecución política, policial, judicial y lo hemos hecho valientemente, porque nos hemos quedado para dar la cara. Cuando me visitaron en San Pedro y me dijeron que involucrara a Evo Morales con un caso de narcotráfico a cambio de recibir ayuda jurídica, me he resistido tenazmente", detalló Romero en entrevista con la radio local Kawsachun Coca.

Romero no reveló el nombre de los presuntos chantajistas, pero aseguró sentirse "orgulloso" de haber conservado su lealtad al expresidente, quien, a su juicio, posee un liderazgo "indiscutible" e "histórico".

"Pese a la arremetida salvaje de un grupo de mercenarios que ha asaltado el Gobierno, bajo el auspicio norteamericano, el pueblo boliviano ha tenido la fortaleza para restituir a Evo Morales en la conducción del proceso de cambio", declaró el exfuncionario.

De igual forma, rechazó las acusaciones que se esgrimieron en su contra y afirmó que esos procesos se extinguieron por falta de pruebas.

"Se ha cumplido el tiempo y no han podido demostrarme absolutamente nada", sostuvo. Asimismo, adelantó que evaluará junto a sus abogados la posibilidad de emprender acciones legales contra integrantes del gobierno de facto por "todos los perjuicios" en su contra.

Romero fue detenido el 15 de enero 2020 por supuestos hechos de corrupción, cometidos en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN). Dos días después, un juzgado anticorrupción resolvió enviarlo a prisión preventiva por presunto uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en el mantenimiento de helicópteros designados para la lucha contra el narcotráfico.