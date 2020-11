Un partidario de Trump pide una orden de alejamiento por el acoso de sus vecinos partidarios de Biden

Un partidario del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha presentado una orden de alejamiento contra sus vecinos, partidarios del candidato demócrata Joe Biden, porque asegura que acosan a su familia debido a sus preferencias políticas.

"No quería hacer esto, ellos me obligaron", declaró Michael Mason cuando detalló a la cadena CBS13 que había solicitado que esas personas no se puedan acercar a menos de 30 metros de su vivienda ubicada en Rocklin (California) antes de que se mude a otro barrio.

Una cámara instalada en la entrada de la casa de la familia Mason grabó cómo los niños de sus vecinos molestaban a sus hijos con cánticos a favor de Biden y realizaron pintadas a favor de los movimientos Black Lives Matters y LGBT frente a ese inmueble.

Este hombre se acercó a hablar con sus vecinos y, cuando les preguntó por qué no habían escrito esos mensajes frente a su propio domicilio o el de otra persona, "simplemente, se rieron" de él.

El propio Michael Mason llamó a la Policía local y algunos agentes tuvieron que acercarse a la zona para tranquilizar a las partes el pasado 7 de noviembre, cuando se anunció que Biden habría ganado las presidenciales de EE.UU.

