El jefe del Estado Mayor del Ejército británico se pierde durante ejercicios militares después de que un helicóptero lo dejara en el campo equivocado

El excomandante de los servicios especiales realizó la maniobra para animar a los soldados, pero cuando el helicóptero ya había partido, se dio cuenta de que no había nadie más en el lugar.

El general Mark Carleton-Smith, jefe del Estado Mayor del Ejército británico, se perdió este martes en un campo de Salisbury (Inglaterra) después de que un helicóptero lo dejara en el lugar equivocado. La llegada en aeronave debía de ser un gesto para levantar el estado de ánimo de los soldados que en aquel momento estaban participando en los ejercicios militares Cerberus en una zona vecina; sin embargo, la llegada del alto militar fue accidentada.

Los hechos ocurrieron en un polígono de aproximadamente 770.000 kilómetros cuadrados. Carleton-Smith, excomandante del Servicio Aéreo Especial británico, bajó de un helicóptero Wildcat después del anochecer y, cuando la nave ya había partido, se dio cuenta de que estaba completamente solo y que nadie le estaba esperando.

Un general británico, cuyo nombre no ha sido revelado, contó al diario The Sun que más de 2.000 efectivos estaban esperando la aparición de Carleton-Smith a unos 600 metros de donde había aterrizado. Cuando los asistentes de la fiesta de bienvenida oyeron al Wildcat alejándose del lugar —afirmó— todos entraron en pánico.

"Hubo un momento 'Oh mierda', cuando se dieron cuenta de que habían perdido al jefe del Ejército. Su visita era realmente importante y lo tenían todo planeado", aseguró otra fuente militar.

Los soldados desesperados intentaron llamar al general por teléfono, pero no hubo conexión. No obstante, el general no estuvo perdido durante mucho tiempo: los soldados pronto averiguaron su paradero y se apresuraron a buscarlo, afirmó una de las fuentes.

