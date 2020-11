Extraditan a EE.UU. a los hermanos Noguera, dos hombres acusados de narcotráfico y primos de una fiscal colombiana

Este jueves, fueron extraditados desde Colombia a EE.UU. los hermanos Rafael y Enrique Noguera, solicitados por ese país por presuntamente formar parte de una organización dedicada al envío de cocaína a territorio estadounidense.

El 30 de mayo de 2019, la Corte del Distrito Central de California dictó la acusación en su contra y, en septiembre del año pasado, fueron capturados, junto a otras 12 personas, en Santa Marta, departamento colombiano de Magdalena, donde eran conocidos como importantes ganaderos.

Estas personas integraban una red que usaba una pista clandestina en Santa Marta desde donde, con la complicidad de exfuncionarios del aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortissoz, lograron transportar varias toneladas de droga a México, para luego ser enviadas a EE.UU., reporta El Heraldo.

A principios de este año, la Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de extradición, que fue aprobada, también, por el mandatario Iván Duque. Y, este jueves, los aprehendidos fueron trasladados al país norteamericano a bordo de un avión de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).

Familiares lejanos

Aunque la detención de estos hombres en septiembre del año pasado causó revuelo en Santa Marta, por su popularidad como empresarios, recién se conoció que los detenidos son primos lejanos de Ana Catalina Noguera, directora de la unidad para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación (FGN).

La información la dio a conocer ella misma y señaló que no tiene impedimento para actuar en este caso. "Los impedimentos obran en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ninguno de los cuales ostentan los dos hermanos capturados, que no quiere decir que no los conozca y los haya tratado", explicó, citada por Semana.

La funcionaria renunció este miércoles a su cargo en la FGN, sin embargo, asumió el cargo como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.