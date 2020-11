Dos clientes dejan pagos los cafés que no se tomarán en un mes al dueño de un bar cerrado por la pandemia

El rebrote de coronavirus en España ha hecho que miles de bares, restaurantes y hoteles del país europeo tengan que volver a cerrar sus puertas, por las nuevas medidas de que implementó el Gobierno para evitar la propagación del covid-19.

Con el retorno de las restricciones en la actividad, muchos comerciantes y empleados se ven afectados al no poder trabajar, luego de algunos meses de respiro por la reapertura.

El pasado viernes, día en que se conoció la medida que obligaba a cerrar los comercios gastronómicos del País Vasco a partir del sábado, una clienta que tomaba el último café en un bar de Bilbao, provincia de Vizcaya, decidió dejarle al dueño del establecimiento 20 euros de más, por los cafés que no podría tomarse a partir de las restricciones.

Patxi, de La Viña de San Francisco, se ha encontrado este sobre hoy al entrar al bar a apagar las últimas cosas que le quedaban.#HosteleriaEstamosContigo#ConNuestrosBares#hosteleriasegura@SanfranBilbipic.twitter.com/pOJVp84fVd — bilbao Dendak (@bilbao_Dendak) November 9, 2020

Patxi Trujillo, gerente del lugar, agradeció en Facebook el gesto y celebró la calidad de su clientela, ya que le dan apoyo en momentos muy duros para los trabajadores del rubro.

El lunes siguiente, Trujillo encontró en la puerta del bar una carta anónima con un mensaje de aliento y también el dinero correspondiente a los cafés que esa persona no podría consumir durante el mes de noviembre, período por el que se extenderán las medidas, si es que se logra reducir el número de contagios.

"Me encontré con una carta, que decía 'Hasta enseguida', con un mensaje en su interior de un supuesto cliente o clienta, en el que decía que dejaba 30 euros para los cafés que se tomaría si el bar estuviera abierto en el mes de noviembre", relató el comerciante Patxi Trujillo al diario La Vanguardia.

"No puedo evitar que os obliguen a cerrar", dice el texto escrito a mano, que aclara que esa persona sí podrá trabajar y por eso puede enviarle el dinero correspondiente a lo que hubieran sido sus consumiciones en el bar.

"Ya sé que esto no resuelve el problema", reconoce la remitente del mensaje.

Sin embargo, para Patxi Trujillo este pequeño gesto ha significado un empujón anímico en medio de las dificultades económicas.

"Me ha dado energía para luchar por la vida. No son los 30 euros, es lo que conlleva, lo que ayuda; saber que lo haces bien, que lo que está pasando no es culpa tuya", señaló el titular del local. Y agregó emocionado: "Sabía que tenía clientes buenos pero, ¿hasta este punto? Ni me lo imaginaba".

Hosteleros de toda España han realizado protestas en las calles este jueves para exigir el fin de las medidas que les obligan a mantener sus espacios de trabajo cerrados.

Los rubros de hostelería, gastronomía y turismo son claves en la economía y la cultura del país, y dan trabajo a 1,7 millones de personas. Existen al menos unos 270.000 establecimientos como restaurantes, bares y pubs, que facturan 124.000 millones de euros al año y tienen una aportación del 6,2 % al PIB.