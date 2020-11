Un tribunal de Pensilvania decreta que el estado no tenía derecho a cambiar la fecha límite y las papeletas tardías no serán contadas

Los votos de los estadounidenses que enviaron sus papeletas por correo y no presentaron las pruebas de identidad hasta el 9 de noviembre serán descartados, falló la jueza.

La jueza Mary Hannah Leavitt ha decretado este jueves que la secretaria del estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, no tenía derecho a cambiar la fecha límite que permitió a los votantes por correo presentar sus pruebas de identidad más tarde, y por ende los votos de quienes no se identificaron a tiempo acorde con la fecha inicial no deben ser contados.

Asimismo, se descontarán todas las papeletas cuyos dueños no lograron demostrar su identidad hasta el 9 de noviembre. Boockvar extendió aquella fecha límite hasta el 12 de noviembre y la campaña de Donald Trump presentó una demanda la semana pasada, desafiando la legitimidad de esa decisión.

