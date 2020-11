Rusia ve cerca la prórroga del tratado START con EE.UU. y se niega a aceptar términos adicionales

Moscú y Washington están cerca de acordar la extensión por un año del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III), si bien el Kremlin aclaró que no está dispuesto a negociar nuevas condiciones adicionales de la parte estadounidense, según lo afirmó este viernes el represente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, en una entrevista con la agencia RIA.

"Nosotros y esta Administración [de Donald Trump] casi hemos alcanzado esta prórroga. Aunque no de cinco años, sino de uno. Este tema no está cerrado", subrayó el diplomático ruso. Nebenzia admitió que Rusia había aceptado algunos términos ofrecidos por EE.UU., pero recalcó que no asumirá condiciones adicionales. "Todavía estamos esperando la respuesta de los estadounidenses a esta oferta", agregó.