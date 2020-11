Canadá: Reportan toma de rehenes en la oficina de la empresa de videojuegos Ubisoft en Montreal

La Policía canadiense se ha desplegado en el bulevar Saint-Laurent en la ciudad de Montreal tras informes de que un grupo de sospechosos han tomado rehenes en un complejo de edificios donde la compañía de videojuegos Ubisoft tiene sus oficinas.

Al lugar ya han llegado decenas de oficiales de la policía de Montreal (SPVM), incluido lo que parecía una unidad de operaciones especiales.

Hubo informes no confirmados en los medios locales de una demanda de rescate por parte de los secuestradores. Asimismo, aún no está claro cuántos sospechosos podrían estar involucrados o cuántos rehenes tomaron.

Varios empleados lograron escapar hasta la azotea del edificio, donde han bloqueado la puerta, según el video capturado desde un helicóptero de noticias.

POSSIBLE PRISE D'OTAGE | Des dizaines de personnes sont vues sur le toit de la bâtisse d'Ubisoft, en train de barricader la porte extérieure https://t.co/wrwYBoebWNpic.twitter.com/WQA4dXcnHl — TVA nouvelles (@tvanouvelles) November 13, 2020

Fundada en 1997 como la subsidiaria canadiense del gigante francés de los videojuegos, Ubisoft Montreal ha creado de productos tan populares como 'Prince of Persia: The Sands of Time', la saga 'Assassin's Creed', 'Far Cry' y 'Watch Dogs' .

