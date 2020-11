VIDEO: El cubano Ulysses Díaz hace historia con el nocaut más rápido en peleas a puño limpio

El cubano Ulysses Díaz hizo historia en su segunda pelea en el Campeonato a Puño Limpio en el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) el 13 de noviembre en Miami (EE.UU.).

El boxeador mandó a la lona al estadounidense Donelei Benedetto a tan solo tres segundos de iniciado el combate, y su nocaut fue calificado por la BKFC como el más rápido de la historia de esa modalidad.

El deportista de 39 años ahora busca la oportunidad de proclamarse campeón mundial de las peleas a puño limpio. "Yo vengo de la calle, me he criado a golpe puro. Es algo que viene conmigo de mi pasado. He peleado a mano limpia toda una vida y estoy listo para esto", afirmó el pugilista cubano, quien pudo rehacer su vida tras pasar dos años en la cárcel.

Vale destacar que Díaz tiene también en su carrera deportiva 13 combates de boxeo, experiencia profesional en las artes marciales mixtas y jiu-jitsu.