"Se le veía todo": La biografía del peluquero de Marilyn Monroe revela un 'secreto' de la actriz

Casi seis décadas después de la trágica muerte de Marilyn Monroe a los 36 años de edad, una curiosa anécdota ocurrida en 1959, durante el estreno de la comedia 'Some Like It Hot', ha visto la luz en la biografía de su estilista Kenneth Battelle, recientemente publicada, informa The Daily Mail.

Titulado 'Kenneth: Shear Elegance' y escrito por Giuseppe Longo, el libro repasa la vida de Kenneth Battelle, el legendario peluquero de Nueva York que, gracias a su profesionalidad y discreción, se ganó la confianza sus famosas clientes, estrellas de Hollywood como Marilyn Monroe o Jackie Kennedy.

El libro, elaborado a partir de conversaciones del autor con Battelle, que falleció en 2013, recoge el primer encuentro del peluquero con Marylin Monroe, que lo llamó en 1958 preocupada por la pérdida de cabello que le causaban las decoloraciones y permanentes que se hacía mientras rodaba 'Some Like It Hot'. Aquel encuentro se convertiría en una estrecharelación de trabajo y amistad.

En la biografía también aparece recogida la comprometedora circunstancia que convenció a la 'sex symbol' de la necesidad de decolorarse el vello púbico para no tener que usar ropa interior.

Recuerda Kenneth que en la gala por el estreno mundial de aquella película, en 1959, un ejecutivo de cine derramó champán en su ajustado vestido de seda beige, transparentándolo y revelando la 'desnudez' de la actriz.

"Se le veía todo, como si ella llevara puesta una camiseta mojada", recordaba Kenneth. "Para la rueda de prensa, le dije que si no se cambiaba de vestido, al menos debería ponerse ropa interior". La mítica actriz se negó, pues no quería que aparecieran líneas visibles debajo de su vestido.

El estilita le recordó que otras artistas solían decolorarse sus partes íntimas para no usar ropa interior, así que bajó a la farmacia del hotel y compró "leche de magnesia en polvo, peróxido al 20 % y alcohol de amoníaco", una antigua técnica para decolorar el cabello. "Ahora ve al baño", le dijo entonces a Marilyn, que obedeció y se aplicó el remedio antes de salir al escenario. "No se veía nada cuando encendieron esas luces brillantes", recordaba Kenneth.