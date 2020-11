FOTO, VIDEO: Subastan un diamante púrpura-rosa "extremadamente raro" a un precio de récord

La casa de subastas Sotheby's ha vendido en Ginebra (Suiza) un diamante púrpura-rosa "increíblemente raro" de 14,83 quilates por una cifra récord de 26,6 millones de dólares, según lo anunció este jueves a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Extraído y cortado por [la compañía rusa] ALROSA, uno de los principales productores de diamantes del mundo, 'The spirit of the rose' ['El espectro de la rosa'] fue adquirido por un comprador anónimo que realizó la oferta ganadora por teléfono", detalló la multinacional británica en su publicación.

Sotheby's indicó que la "elegante" piedra preciosa fue bautizada así en honor a la célebre coreografía creada por el ruso Michel Fokine para los ballets de Serguéi Diáguilev.

Otros hallazgos

"La gema ultra rara fue tallada a partir del cristal rosa más grande jamás extraído en Rusia", detalló la famosa casa de apuestas, subrayando que ahora posee el récord mundial de subasta para un diamante púrpura-rosa.

El pasado mes de agosto miembros de ALROSA encontraron el diamante de color más grande de la historia de Rusia en la república rusa de Sajá, en Yakutia, un mineral de color de 236 quilates de entre 120 y 230 millones de años de antigüedad.

Días después, la empresa británica Gem Diamonds halló una piedra preciosa de tipo II de 442 quilates de alta calidad en la mina de diamantes Letseng, en Lesoto. Se calcula que podría valer unos 18 millones de dólares.

