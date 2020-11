La jefa de Competencia de la Unión Europea se pone en cuarentena tras entrar en contacto con una persona con covid-19

La comisaria de Competencia de la Comisión Europea, la danesa Margrethe Vestager, se ha puesto en cuarentena tras entrar en contacto con una persona con covid-19, según lo comunicó este domingo a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Me han informado de que un compañero de trabajo ha dado positivo en el test de coronavirus", explicó Vestager, detallando que, de momento, no tiene síntomas. "Me he hecho la prueba, ahora estoy en cuarentena y la semana que viene trabajaré desde casa", añadió.

