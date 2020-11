Asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia es criticado por incitar a la gente a "levantarse" contra las nuevas medidas anticovid

Scott Atlas, miembro del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca, desató numerosas críticas en Twitter luego de publicar un mensaje en el que aparentemente incitaba a la población a "levantarse" en respuesta a las nuevas medidas restrictivas decretadas en Míchigan para frenar el repunte de contagios en ese estado.

"La única manera de que esto se detenga es si la gente se levanta. Consigues lo que aceptas", tuiteó Atlas este domingo junto a un enlace a una noticia sobre el anuncio de la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, de las normativas para enfrentar la crisis sanitaria.

Su retórica fue catalogada de incitación a la violencia y considerada un ataque contra Whitmer. "[Scott Atlas] no tiene ningún plan como alternativa a este tipo de restricciones para proteger a los vulnerables mientras otros se congregan y el virus circula. Así que esto es poco útil, por decir lo menos. Ciertamente, es irresponsable y posiblemente sedicioso", comentó un usuario.

"Las fuerzas antibloqueo en Míchigan ya trataron de secuestrar y ejecutar a la gobernadora allí y ahora Scott Atlas, el hombre que ha estado estropeando la respuesta federal al covid-19, los está instando a 'levantarse' contra la gobernadora de nuevo", criticó otro internauta.

El asesor de la Casa Blanca no tardó en pronunciarse de nuevo en su cuenta, aclarando que "nunca apoyaría o incitaría a la violencia" y que en realidad se refería a resistir a través de medios pacíficos como el "voto" y la "protesta pacífica".

"No voy a dejar que me intimiden"

Gretchen Whitmer comentó las palabras de Atlas señalando que hacen parte de los esfuerzos de la Casa Blanca por señalarla, como gobernadora demócrata que es, por su respuesta a la pandemia en medio del aumento de la tasa de infecciones en el estado en los últimos días, recoge The Hill.

"Sabemos que a la Casa Blanca le gusta señalarnos aquí en Míchigan, a mí en particular. No me van a intimidar para que no siga a los científicos y profesionales médicos de renombre", respondió Whitmer en una entrevista.

En EE.UU. ya son más de 11 millones los casos confirmados de covid-19, de los cuales un millón se registró en los últimos siete días. En este contexto, el gobierno estatal de Míchigan ordenó a partir de este miércoles y durante tres semanas la suspensión de las clases presenciales en universidades y escuelas secundarias, así como el cierre de restaurantes, teatros, casinos y estadios, entre otras restricciones.