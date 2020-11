La AMA critica la ley Ródchenkov, que permite a EE.UU. enjuiciar por dopaje en competiciones donde participen sus deportistas

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha criticado la ley Ródchenkov, aprobada formalmente este lunes por el Senado de EE.UU. y que permite a Washington enjuiciar a cualquier persona involucrada en dopaje en eventos deportivos internacionales en los que participen atletas, patrocinadores o locutores estadounidenses.

Mientras que el director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de EE.UU. (USADA), Travis Tygart, señaló que se trata de un "día monumental en la lucha por el deporte limpio en todo el mundo", la AMA enumeró una serie de consecuencias que podría causar la ley y advirtió que el documento podría "socavar la lucha contra el dopaje en todo el mundo".

Rusia también criticó la ley, señalando que "no está de acuerdo" con los intentos de EE.UU. de extender su jurisdicción a otros países. "Saben que no solo en el contexto de este documento, sino en general, somos extremadamente críticos con cualquier intento de EE.UU. de extender su jurisdicción a otros países", declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. En su opinión, "[la ley] no causará otra cosa que preocupación". "Tal práctica transfronteriza no nos conviene", agregó.

¿En qué consiste la ley Ródchenkov?

La Ley Antidopaje Ródchenkov lleva el nombre del exjefe del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigori Ródchenkov, que en el 2016 denunció un supuesto caso de 'dopaje de Estado' de los deportistas rusos durante los Juegos Olímpicos de Pekín y Sochi.

La parte más polémica del texto es su extraterritorialidad, ya que permite que EE.UU. pueda enjuiciar a conspiradores de dopaje en eventos internacionales en los que participen atletas estadounidenses, así como en cualquier evento deportivo patrocinado por empresas que operan en EE.UU. En la práctica eso significa que la ley puede aplicarse en prácticamente todas las competiciones internacionales del mundo, incluidos los Juegos Olímpicos.

Como castigos, que solo se aplicarían cuando en las competiciones participan atletas estadounidenses, la ley prevé multas de hasta 1 millón de dólares y penas de hasta 10 años de prisión.

Con todo, la ley no está enfocada hacia los propios deportistas, sino a su séquito de entrenadores, agentes, distribuidores, gerentes y oficiales deportivos o gubernamentales, puesto que los atletas ya están sujetos a sanciones por parte de la Agencia Mundial Antidopaje.

La versión de la ley aprobada por el Congreso excluye al deporte universitario estadounidense y las ligas profesionales, como la NHL, la NFL, la NBA y la MLB.

En el 2019, el documento ya fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Representantes de EE.UU., y ahora tiene que ser promulgada por el presidente Donald Trump para convertirse en ley.

AMA: "Si no es lo suficientemente buena para EE.UU., ¿por qué se impone al resto del mundo?"

La AMA "expresó su preocupación" precisamente en torno al tema de la extraterritorialidad en la ley y advirtió que puede dar lugar a leyes superpuestas en diferentes jurisdicciones que comprometan el principio de tener un único conjunto de reglas para todos los atletas del mundo. "Esto tendrá consecuencias negativas, ya que la armonización de las normas es el núcleo del sistema mundial antidopaje", señaló la agencia.

El organismo subrayó, asimismo, que la ley podría "socavar el deporte limpio al poner en peligro las asociaciones y la cooperación críticas entre las naciones". Además, la ley puede disuadir a los denunciantes de reportar irregularidades, ya que los expone al riesgo de ser procesados.

La AMA también agregó que la ley puede llevar a que otras naciones adopten una legislación similar para utilizarla con fines "políticos" o para "discriminar a nacionalidades específicas". "Esto será perjudicial para los esfuerzos antidopaje en todas partes, incluso en EE.UU.", advirtió el organismo.

También criticó el hecho de que la ley excluye las ligas profesionales estadounidenses y el deporte universitario.

"Casi medio millón de atletas compiten en deportes universitarios de EE.UU. y miles más en las ligas profesionales. Estas ligas fueron incluidas originalmente en la ley, pero posteriormente se eliminaron sin explicación. ¿Por qué los que rodean a los deportistas de estas asociaciones y ligas ahora están exentos del alcance de esta legislación? Si no es lo suficientemente buena para los deportes estadounidenses, ¿por qué se impone al resto del mundo?", declaró el presidente de la AMA, Witold Banka.

Entre tanto, en septiembre la AMA amenazó con apartar a los atletas de EE.UU. de los Juegos Olímpicos y otras competiciones internacionales si el país se niega a financiar la organización. Travis Tygart entonces calificó la amenaza de "vacía e ilegal" y declaró que "vale la pena que los ejecutivos se tomen un tiempo para reformar la AMA, hacerla fuerte e independiente como lo quiere todo el mundo" en lugar de atacar a sus socios clave.

