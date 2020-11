VIDEO: Disney Plus celebra su llegada a México con un espectáculo pirotécnico y desata críticas de los capitalinos

Habitantes de varios barrios de Ciudad de México expresaron su descontento por haber sido despertados a la medianoche de este lunes, sin aviso previo, por un espectáculo de fuegos artificiales organizado para celebrar el lanzamiento del servicio de 'streaming' Disney Plus en México, informaron el lunes medios locales.

Cuetes en la Del Valle! Que festejamos? pic.twitter.com/R27Gy2WrHE — Yuriria (@Yequiva) November 17, 2020

Los vecinos de la zona, que no habían sido advertidos de que se realizaría un festejo a altas horas de la noche, entraron en pánico al escuchar las detonaciones, pensando que se trataba de una balacera. En definitiva, el espectáculo no causó alegría entre los residentes, que mayoritariamente se quejaron de que el estruendoso ruido asustara a niños y mascotas. "Hace rato sonaron muchos cohetones. Me asusté. Qué nochecita, me dije. Pensé que quizá era un accidente u otro suceso funesto", manifestó un testigo en su cuenta de red social.