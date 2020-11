Michael J. Fox pone fin a su carrera como actor debido al deterioro de su salud

El actor Michael J. Fox, quien diera vida al personaje de Marty McFly en la trilogía de 'Volver al futuro', ha anunciado su retiro del mundo de la actuación debido al deterioro en su estado de salud causado por el mal de Parkinson, el cual le fue diagnosticado hace casi 30 años.

Según comenta el autor en sus memorias publicadas este martes, 'No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality' (que se puede traducir como 'No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad'), citadas por LA Times, debido a su padecimiento cada vez le es más difícil desempeñarse como actor, lo que le ha orillado, "al menos por ahora, a entrar en un segundo retiro".

"Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar doce horas y de memorizar siete páginas de diálogo es mejor dejarlo atrás", señaló Fox. "Si este es el final de mi carrera de actor, que así sea", agregó.

Del mismo modo, en la publicación el autor detalla que los episodios de confusión, demencia y pérdida de memoria, como tratar de encontrar las llaves de su auto antes de recordar que ya no conduce o hacer preguntas a personas que no están en la misma habitación, se han vuelto cada vez más frecuentes.

Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson a la edad de 29 años, ya siendo un reconocido personaje del cine y la televisión. Entonces, un médico le habría comentado que tendría suerte de trabajar durante 10 años más.

No obstante, el actor logró consolidar una brillante carrera por cerca de tres décadas, y será recordado por su participación en series como 'Spin City', 'Scrubs' o 'Family Ties', que le valieron ocho nominaciones a los premios Emmy, ganando uno de ellos en 2009.

