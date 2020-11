Altos ejecutivos de Telegram y VK participan en los ensayos de la vacuna rusa Sputnik V

El vicepresidente del servicio de mensajería Telegram, Iliá Perekopski, y el director general de la red social rusa VK, Andréi Rogózov, participaron en los ensayos de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus y quedaron satisfechos con los resultados, informan medios del país.

Perekopski dijo que se vacunó en una clínica estatal y que no tuvo que pagar por la vacunación. "Me vacuné como voluntario. Y creo que hablar de riesgos basándose en rumores no científicos es similar a las supersticiones inherentes a las personas de mente estrecha, que, lamentablemente, son mayoría. Discutí este tema con los mejores representantes de la medicina y la ciencia", dijo.

El vicepresidente de Telegram indicó que desarrolló efectos secundarios leves después de que le administraran la primera dosis de la vacuna, entre ellos un ligero aumento de la temperatura corporal y la presión. Las pruebas posteriores mostraron que "los anticuerpos contra el virus se desarrollaron en grandes volúmenes, mucho más que después de la enfermedad".

Por su parte, el director general de VK informó de que se inscribió para ser voluntario en cuanto se enteró del éxito de los primeros ensayos de la Sputnik V y confiesa que no le preocupaba mucho que "la vacuna no hubiera concluido todos los ensayos clínicos requeridos en ese momento".

"Nunca me he arrepentido. Como resultado de la vacunación desarrollé una cantidad suficiente de anticuerpos para minimizar el riesgo de la enfermedad", dijo Rogózov, que no desarrolló efectos secundarios y asegura que ahora se siente más seguro desde el punto de vista psicológico.

La vacuna rusa Sputnik V, creada por el Centro de Investigación Gamaleya, ha mostrado un 92 % de efectividad, según se desprende del primer análisis intermedio de la tercera fase de los ensayos clínicos realizados en Rusia. Unos 40.000 voluntarios están participando en ensayos posteriores al registro del medicamento.

Este martes, el presidente Vladímir Putin recordó que Rusia ya cuenta con dos vacunas registradas contra el covid-19 (Sputnik V y EpiVacCorona), mientras que una tercera está en camino. Además, resaltó la importancia de unir los esfuerzos de diferentes países para la producción de fármacos contra el coronavirus.