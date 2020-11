Hallan ahorcada en su celda a la española Rosario Porto, condenada junto a su marido por el asesinato de su hija adoptiva

Si Rosario Porto ha decidido ahorcarse, me parece un acto de cobardia por no enfrentar una condena y una vida adversa llena de remordimientos. Es una mala noticia que un condenado no reciba su pena íntegra.Su víctima no es ella, fue a quien asesinó. No lo olvidemos. pic.twitter.com/hFTOjkZPs2