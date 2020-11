Una joven argentina denuncia que el sistema público de salud no le hace un legrado: "Hace un mes que tengo al bebé sin vida en mi panza"

Una mujer de la provincia argentina de Tucumán ha denunciado que el sistema provincial de salud no le ofrece la posibilidad de realizarse un legrado, después de que un accidente doméstico provocara la muerte del feto del que estaba embarazada.

Esa intervención quirúrgica es la que le ha recomendado su médico de una entidad privada. El procedimiento tiene un coste de 25.000 pesos (alrededor de 260 euros) en instituciones particulares que la paciente asegura que no puede pagar.

Micaela Vergara, nombre de la joven tucumana, ha narrado cómo hace un mes sufrió un golpe eléctrico en su hogar, que pudo ser el motivo del deceso del feto, aunque no se enteró hasta hace una semana, cuando en el control de las ocho semanas de su embarazo se le informó de que su "bebé estaba sin vida" y que "no le llegaba ni oxígeno, ni sangre".

Sin medios económicos

Fue entonces cuando acudió a su médico de un consultorio privado con la ecografía, quien le recomendó realizarse un legrado porque su salud corría "riesgos". "Yo le pregunté si lo hacían en hospitales públicos, porque yo no cuento con los medios para hacerlo particular", ha contado Vergara en una entrevista a América Tucumán.

Según ha explicado la mujer, el facultativo que la atendió le informó del coste y decidió dirigirse a dos centros hospitalarios públicos. En ambos rechazaron practicarle la intervención. En la maternidad de Monteros, le aconsejaron que volviera cuando tuviese un sangrado: "El sangrado yo no lo tengo, pero tengo a veces dolores, me estoy hinchando estos últimos días", ha contado la joven. En la maternidad de Concepción le atendieron dos doctoras, quienes le mandaron tomar el antiespasmódico Sertal cada ocho horas, que volviera a casa e hiciera reposo, según su relato.

"¿Cómo me pueden decir eso, si hace un mes que tengo al bebé sin vida en mi panza y no me dan ninguna solución? Ya no sé que hacer", ha denunciado Vergara. La mujer afirma que no dispone de medios económicos y que, además, tiene dos hijos de los que hacerse cargo. "Me puede pasar algo, me puedo morir de una infección", se ha lamentado la joven, que no daba crédito a que la única opción que le brindan desde el sistema público de salud sea "esperar tranquila" en su casa hasta que le "pase algo".