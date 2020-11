George Soros lamenta haber invertido en la empresa que ayudó a localizar a Bin Laden y dice que venderá su participación

El fondo del millonario hizo hincapié en que no aprueba las prácticas comerciales de Palantir.

George Soros se arrepiente de haber invertido en la empresa Palantir Tecnologies, según comunicó este martes la compañía de capitalización del millonario.

Soros Fund Management (SFM, por sus siglas en inglés) aclaró que no había comprado recientemente las acciones de Palantir Technologies. Informó que su inversión se remonta al año 2012 y había sido realizada por un administrador de cartera que ya no trabaja en la firma. El fondo explicó que había hecho esta inversión "en un momento, cuando las consecuencias sociales negativas del 'big data' eran menos comprendidas".

Al mismo tiempo, SFM señaló que no aprueba las prácticas comerciales de esta empresa tecnológica. Dijo que no invertiría en Palantir hoy día, que ya había vendido todas sus acciones que no tenía la obligación legal o contractual de poseer y que continuará vendiéndolas "según lo permitido". La oficina de Soros confirmó que posee alrededor del 1% de las acciones de Palantir.

La noticia llegó solo un día después de que se revelara que el fondo había adquirido 18,5 millones de acciones de Palantir por un valor aproximado de 9,5 dólares cada una: inversión que ronda los 175,3 millones de dólares.

Fundada en el 2004, la empresa basa sus negocios en la minería de datos para establecer conexiones y secuencias lógicas en amplios marcos de información disponible. Desde el 2013 presta en EE.UU. servicios a entidades como la CIA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea estadounidense. Su mayor mérito, según informes, fue su participación en las tareas de localización de Osama bin Laden. En el 2018 se vio en medio de un escándalo relacionado con el supuesto espionaje a civiles en entidades bancarias.