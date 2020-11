"A tomar por culo": La violenta reacción de un político ultraderechista español contra la presidenta de un Parlamento regional (VIDEO)

Este jueves se ha vivido una violenta escena en el Parlamento regional de Andalucía, en España. Los protagonistas han sido el portavoz del grupo parlamentario del partido de extrema derecha Vox, Alejandro Hernández, y la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet.

Hérnandez ha gritado a la presidenta de la Cámara, ha golpeado con saña el micrófono, ha expresado exabruptos y ha acabado marchándose del Pleno, todo ello de una manera que ha llamado la atención por su agresividad.

Todo ha comenzado cuando el portavoz de Vox se ha sentido aludido por las palabras de la portavoz del grupo socialista, Susana Díaz, líder del principal partido de la oposición en la región: "Ustedes se han abrazado a los herederos del franquismo". Díaz se refería así a Vox en una respuesta al presidente del Ejecutivo regional, Juanma Moreno, que gobierna gracias al apoyo de la fuerza de extrema derecha.

Este es Alejandro Hernández, líder de VOX en Andalucía, hoy mandando "a la porra y a tomar por culo" a la presidenta del Parlamento andaluz. Ayer, PP y C's firmaron los presupuestos de la Junta de Andalucía con las medidas de esta gentuza.pic.twitter.com/j21eB3jBKL — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 19, 2020

En ese momento, sin esperar a que la socialista terminara su intervención, Hernández ha querido hacer uso de su derecho a replicar a las alusiones recogido en el artículo 77 del reglamento del Parlamento de Andalucía. "¡Atiéndame y no me ningunee"!, comenzó a gritar reiteradamente, mientras la presidenta de la Cámara le avisaba, también repetidamente, de que no estaba en uso de la palabra y le rogaba que no interrumpiese.

A partir de ese momento, el portavoz ultraderechista empezó a elevar el tono y las formas, gritando a la presidenta frases ininteligibles al cerrarse el micrófono. Finalmente acabó golpeando el aparato violentamente, y espetando de forma iracunda "a la porra, coño, a tomar por culo, hombre", antes de abandonar la Cámara.

En ese momento se pudo escuchar a Bosquet como conseguía terminar la frase que había intentado completar en varias ocasiones: "Yo le rogaría, por favor, que respete los turnos de intervención de cuando están hablando los portavoces".

Polémicas en la cabeza de Vox Andalucía

Alejandro Hernández (Madrid, 1964) es la nueva cabeza visible de Vox en Andalucía. Es abogado, licenciado en la Universidad privada y católica San Pablo CEU, está casado y tiene cuatro hijos. Era prácticamente un desconocido cuando su partido lo eligió el año pasado para sustituir el liderazgo del juez Francisco Serrano.

Serrano fue el candidato a la Junta de Andalucía con el que Vox consiguió 12 diputados en las elecciones de diciembre de 2018, dando por primera vez representación a su partido en un Parlamento regional. El pasado julio presentó su dimisión como presidente de Vox Andalucía, después de que trascendiera que estaba siendo investigado por fraude, y en septiembre su renuncia como diputado.

Hasta llegar a ese momento, Serrano protagonizó numerosas polémicas. Fue condenado por prevaricación en 2011 y las controversias sobre sus declaraciones contra el feminismo y la inmigración, entre otras cuestiones, jalonaron su breve trayectoria política.

Tanto Serrano, como líderes nacionales de la formación de extrema derecha, han evitado condenar la dictadura franquista, se opusieron a la exhumación del los restos de Franco e, incluso, han llegado a calificar a Sánchez como el peor presidente de Gobierno de los últimos 80 años, periodo en el que se engloban los casi 40 años de dictadura nacionalcatólica que sufrió España.