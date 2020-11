Simpatizantes del F.C. Barcelona increpan a Griezmann a la salida del entrenamiento y le exigen que respete a Messi (VIDEO)

La polémica en torno a la relación entre Antoine Griezmann y Lionel Messi en el F.C. Barcelona tuvo un nuevo capítulo este jueves, cuando un grupo de aficionados del club azulgrana aguardó al francés a la salida del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper de la capital catalana para increparlo.

"A Messi se le respeta", le gritaron varias veces al exdelantero del Atlético de Madrid, quien siguió su marcha en su auto sin prestar atención a lo que le decían ni a lo que intentaban preguntarle los periodistas presentes en el lugar.

😡 "𝗔 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 𝗦𝗘 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗧𝗔" 😡💣 Aficionados del @FCBarcelona_es INCREPAN a GRIEZMANN a la salida de la Ciudad Deportiva pic.twitter.com/sXjANVLZbt — GOL ⚽️ (@Gol) November 19, 2020

El enojo manifestado por los hinchas aumentó tras las declaraciones de Éric Olhats, exagente de Griezmann, sobre el argentino y los dichos del propio Messi cuando arribó al aeropuerto de Barcelona luego de disputar con la selección argentina los dos partidos por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

Según el exagente, "Messi es el régimen del terror, o estás con él o estás contra él". Además, aseguró que "es tanto emperador como monarca" y que "no recibió con agrado la llegada de Antoine". "Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés", agregó.

Por su parte, el tío del futbolista galo, Emmanuel Lopes, recordó cómo fueron los primeros meses de su sobrino en el F.C. Barcelona en un documental estrenado en Francia. "Estaba convencido de que no iba a tener éxito en los seis primeros meses, pero lo que no esperaba era que durase un año. Además, con Messi sé lo que pasa por dentro. No es fácil", manifestó.

La respuesta de Messi

Sobre las declaraciones de Olhats le preguntaron al argentino no bien llegó al aeropuerto proveniente de Sudamérica y respondió: "La verdad es que estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club".

"Llego después de 15 horas de vuelo y me encuentro ahí con uno de Hacienda. Es una locura", concluyó.