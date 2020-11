Suecia no recomienda el uso de mascarillas pese a que la Real Academia de Ciencias del país insiste en su necesidad

Las autoridades sanitarias de Suecia mostraron su escepticismo sobre el uso de las mascarillas en un momento en que la pandemia del covid-19 se propaga con velocidad por el país y está provocando un aumento de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos, informa Bloomberg.

"No vemos que estemos en un punto en el que podríamos recomendar el uso generalizado de mascarillas faciales en el transporte público", dijo el jueves ante la prensa Karin Tegmark Wisell, directora de la Agencia de Salud Pública sueca. "Las máscaras faciales no deben usarse como excusa para no mantener la distancia", agregó.

Esta política ha generado fuertes críticas en la Real Academia Sueca de Ciencias, que otorga los premios Nobel de Física, Química y Economía.

"Para reducir la propagación rápidamente, debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, y eso incluye las mascarillas y una ventilación mejorada", comentó Staffan Normark, profesor de microbiología y presidente del grupo de expertos de la academia, en un comunicado.

Suecia, que hasta ahora ha evitado decretar cierres o prohibiciones estrictas, tiene una tasa de mortalidad por covid mucho más alta que sus países vecinos. El jueves, el total de casos confirmados superó los 200.000 y los fallecidos se sitúan en 6.340. Mientras, el número de personas en cuidados intensivos se duplicó en los últimos 15 días.

El rebrote ha hecho que esta semana el primer ministro Stefan Lofven anunciara varias medidas "sin precedentes", como la prohibición de las reuniones públicas de más de 8 personas, que entrará en vigor el 24 de noviembre. Unos días antes, también fue prohibida la venta de alcohol después de las 10 de la noche.