Le negaron la entrada en auto en una provincia de Argentina y cargó en brazos a su hija, que tiene un tumor en una pierna, durante 5 kilómetros

Diego Jiménez, un hombre oriundo de Las Termas, en la provincia de Santiago del Estero (Argentina), tuvo que cargar cinco kilómetros a su hija, que es paciente oncológica, debido a las restricciones que existen en la entidad para ingresar con vehículo por la pandemia del coronavirus.

El hecho ocurrió el pasado lunes 16 de noviembre. Este hombre, junto a su esposa, Carmen, llevó a su hija Abigail, de 12 años, de Las Termas al Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán, en la vecina provincia de Tucumán, para que recibiera su tratamiento, debido a un tumor que tiene en la pierna, con el que lucha desde hace cinco años.

En la salida de Santiago del Estero no tuvieron problemas, pero sí encontraron una barrera al regresar y tratar de entrar nuevamente a la provincia y a su ciudad, que está en el límite provincial. El oficial que los atendió les exigía una autorización previa del Comité de Emergencia (COE).

El padre contó, en entrevista con El Termeño, que tenía una "autorización del intendente", pero insistían en que debía portar el permiso de emergencia.

"Solo le pedía que nos deje pasar porque ya hacía bastante calor, y encima estaba lleno de moscas, teníamos miedo de que se le infecte la herida en su pierna. Pero el policía no entendía, nos decía que esperaba la orden de Santiago", relató, por su parte, la madre.

"Es una paciente de alto riesgo"

En el video que se hizo viral, se ve que, en medio de la situación, la niña no paraba de llorar. Ante ello, el hombre decidió tomar a su hija en brazos y encaminarse hasta su vivienda. "Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando", dijo Diego al oficial.

Las Termas: con su hija enferma en brazos, cruzó el límite a pie porque no les permitían ingresar https://t.co/rejSuhICpwpic.twitter.com/PtqhAVJnLw — Visión Santiagueña (@VisionSantiago) November 18, 2020

Según relató Carmen a La Gaceta, tras varios kilómetros caminados "apareció un auto con un funcionario municipal" y los llevó hasta su casa.

Después, continúo Carmen, "llegaron cuatro patrulleros a mi vivienda y nos dijeron que no podíamos salir por 15 días porque debíamos hacer la cuarentena obligatoria".

"Cómo creen que voy a hacer si a ella le pasa algo. Hay días que la niña está mal; es una paciente de alto riesgo y esta gente cree que puede jugar con la vida de mi hija", enfatizó.

La madre de Abigail señaló que acudieron a una comisaría a presentar la denuncia por este atropello, pero no recibieron el reclamo. "Nos trataron mal, como si fuéramos delincuentes. Nosotros queremos una solución y que mi hija no vuelva a pasar nunca más por esto", manifestó.