"No estoy dispuesta a que me dejen morir por un puto covid”: enferma de cáncer denuncia que no la operan por la saturación de la sanidad española

"No todo es covid". Una mujer de 27 años en tratamiento contra el cáncer de mama denuncia que no le confirman la fecha de su cirugía debido a que el sistema sanitario de España está saturado por la pandemia. "Yo, con 27 años, no estoy dispuesta a que me dejen morir por un puto covid", aseguró.

Patricia Rus Torrejón publicó un video en su cuenta de Facebook que ya fue compartido más de 20.000 veces. En las imágenes hace un "llamamiento desesperado". "No es justo que se paren cirugías preferentes, urgentes… por un covid, por una pandemia. ¿Qué pasa, que el cáncer no es una pandemia? Es que no lo entiendo", afirmó.

Luego, la mujer cuestionó: "Que los hospitales están colapsados, lo entiendo. Pero, como yo le dije a mi oncóloga: 'Que reserven zonas, porque sigue habiendo enfermos de cáncer, infartos, accidentes'. Sigue habiendo de todo. La vida sigue. Y yo lo siento, pero la sanidad a día de hoy da asco. Nos tratan como marionetas y lo único que hacen es pasarse la pelota de uno a otro".

A Rus le diagnosticaron cáncer de mama en marzo, días antes de que la pandemia comenzara a comprometer el funcionamiento del sistema sanitario de España. Hasta principios de septiembre se sometió a un tratamiento de quimioterapia y en ese momento le dijeron que debía dejar pasar un mes para poder operarse. Desde entonces toma pastillas para impedir que el tumor crezca, pero la fecha de la cirugía aún no fue fijada ya que los recursos están puestos en la lucha contra el coronavirus.

Incluso, durante todo este mes, asegura que llamó al hospital de la ciudad de Jaén que le corresponde, pero no obtuvo respuesta. "Nadie coge el teléfono. Nadie. Y cuando te cogen el teléfono te dejan en espera", se quejó. La única respuesta que tuvo se la dieron cuando logró comunicarse con el sector de Patología mamaria, donde le comunicaron que "todas las cirugías están anuladas", que los quirófanos están "cerrados" y "saturados".

"No es justo que por luchar por una pandemia a otros se les deje morir. Tenemos derechos, tenemos derechos como ciudadanos, como pacientes. Si nos ponemos a valorar las muertes del covid con las muertes que hay del cáncer al año no hay nada de covid. No hay nada", lamentó antes de asegurar que "nadie elige tener que pasar por determinadas enfermedades".

Por último, Rus afirmó en el video que no es "negacionista" y que sabe "lo que está pasando". "Somos miles de pacientes con otras patologías. Tengo ganas de vivir y no me doy por vencida", concluyó.