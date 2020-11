"Estaba sangrando por todas partes": una mujer acusa a la exestrella de rugby australiano Jarryd Hayne de abusar de ella con violencia

Una mujer testificó este martes ante la corte del distrito de Newcastle (Nueva Gales del Sur, Australia) contra el exjugador de rugby Jarryd Hayne, acusándolo de abusar sexualmente de ella con violencia y dejarla "sangrando por todas partes", informan medios locales.

El hecho habría ocurrido a finales de septiembre de 2018 luego de que ambos se conocieran en las redes sociales.

En palabras de la víctima, que en ese entonces tenía 26 años, la exestrella de la Liga Nacional de Rugby australiana se presentó en su domicilio en estado de ebriedad a bordo de un taxi e instruyó al conductor a que esperara afuera.

'Extraño, incómodo y violento'

Según la damnificada, Hayne le propuso cantar a la par canciones de Ed Sheeran reproducidas desde la computadora portátil de ella, una idea que le pareció "extraña" e "incómoda".

A pesar de advertirle expresamente que no deseaba mantener relaciones sexuales, la mujer sostiene que momentos más tarde el deportista salió brevemente a la calle para hablar con el taxista y tras regresar la asaltó sexualmente.

"Empujó mi cara contra la cama y me quitó la ropa. No estoy segura de si me mordió o me cortó o lo que demonios haya hecho, pero yo decía 'no lo hagas, no, no quiero'", relató durante la audiencia.

Escena sangrienta

"No sé si me cortó con un anillo o con las uñas, simplemente fue muy rudo. Creo que me congelé en cierto sentido. No puedo recordar un gran forcejeo, simplemente fue muy confuso", continuó.

Y detalló que la sangre "estaba por toda la cama enfrente de mí y él se puso de pie con sus manos todas ensangrentadas. Había sangre corriendo por mis piernas y goteando por todas partes".

La mujer recuerda que tras la partida de Hayne le envió un mensaje de texto para decirle que estaba "muy adolorida", a lo que el hombre habría respondido con un: "ve al doctor mañana".

'¿Abuso o accidente?'

A su vez, el abogado del acusado, Phillip Boulten, insiste en que el encuentro fue consentido y que las lesiones sufridas fueron provocadas de manera accidental.

"Ambos tenían la intención de tener sexo. No iba a ser [un encuentro] romántico, desafortunadamente, sino sexual", manifestó el letrado, añadiendo que su cliente "no tenía intención de lastimarla en absoluto y lamenta eso".

El juicio continúa y de momento no se detallan los posibles cargos contra Hayne.

