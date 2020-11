Condenan a prisión a dos hombres que robaron un raro reloj 'erótico' de casi 1 millón de dólares

La Justicia del Reino Unido condenó a 17 años de prisión a dos ladrones que robaron un raro reloj 'erótico', valorado en 692.000 libras esterlinas (unos 924.720 dólares), que arrancaron justo de la muñeca de su propietario, informa The Sun.

Se trata del exclusivo reloj Erotic Tourbillon RM 69, de la marca de lujo suiza Richard Mille, lanzado en una edición limitada de 30 unidades. La palabra 'Erotic' que hace parte del nombre del modelo se debe a su mecanismo, bautizado Oracle, que consiste en tres cilindros con palabras grabadas y que permite crear diversos enunciados aleatorios, como por ejemplo 'Let me kiss you tonight' (Déjame besarte esta noche), al presionar el pulsador situado a las 10 horas.

La víctima del robo fue Ngoc Cao, el séptimo en ser expoliado por una banda que se dedicó a robar relojes de clientes adinerados en tiendas de lujo del centro de Londres. Mehdi Didda y su cómplice Mohamed Safri, ambos argelinos, le arrancaron el RM 69 de la muñeca cuando salía de la joyería junto con su esposa.

Didda fue sentenciado a nueve años de prisión por conspiración para robar, posesión de propiedad obtenida ilegalmente y manejo de propiedad robada. Safri, acusado de conspiración, fue condenado a ocho años de cárcel. Ambos se enfrentan a la deportación.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!