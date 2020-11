Trump habría dicho a sus confidentes que planea indultar a Michael Flynn

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habría dicho a sus confidentes que planea indultar a su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien se declaró culpable en diciembre de 2017 de mentir al FBI durante la investigación del ex fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016, indagación que no pudo encontrar ninguna prueba de la presunta conspiración.

Según publica Axios, que cita a dos fuentes familiarizadas con las discusiones, Flynn formará parte de una serie de indultos que Trump proyecta emitir antes de abandonar la Casa Blanca en enero.