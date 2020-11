Revelan que las agencias de espionaje australianas recopilaron "incidentalmente" datos personales de aplicación de rastreo de contactos con covid-19

Las agencias de espionaje de Australia recopilaron datos personales de COVIDSafe, la aplicación nacional para localizar contactos con infectados, según se desprende de un informe, publicado por Jake Blight, el inspector general de Inteligencia y Seguridad (IGIS por sus siglas en inglés) que se encarga de revisar la labor de las agencias estatales de inteligencia.

Lo sucedido podría haber estado propiciado en parte por la "ejecución de permisos", citan al portavoz del IGIS los medios locales.

Al tiempo, el revisor enfatiza que se trata de "una recolección incidental", al igual que está seguro de que a esas alturas "las agencias relevantes están tomando medidas razonables para evitar la recopilación deliberada de los datos desde la aplicación".

Más allá, el alto funcionario destaca que "no hay evidencia de que cualquier agencia dentro de la jurisdicción de IGIS haya descifrado, accedido o usado algún dato de la aplicación COVIDSafe". Al reconocer la recopilación involuntaria de los organismos revisados, Jake Blight aseguró que los datos colectados "serán borrados lo antes posible" una vez las agencias de espionaje australianas se cercioren de que la información personal no haya sido usada. Sin embargo, el inspector general optó por no revelar la fecha definitiva de la eliminación.