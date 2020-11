Una mujer deja a su hijo de 10 años encerrado en casa sin comida hasta que lo encuentran sus vecinos 5 días después

Natalia Azarenkova, una moscovita de 31 años, fue arrestada por agentes de la policía local tras haber dejado solo a su hijo de 10 años sin comida durante cinco días, según señala un comunicado oficial.

Lo único con lo que la madre abasteció a su hijo fue arroz crudo. Mientras el niño permaneció varios días encerrado en el piso, la madre pernoctaba en el piso de un conocido.

Vecinos atentos

Fueron los vecinos de la detenida quienes hicieron caso a los llantos del menor y llamaron a la policía.

"En el apartamento no había luz, todo estaba patas arriba. […] Un desorden horroroso, cucarachas, moscas, todo estaba cubierto de moho. Es un desastre allí, no hay palabras para describirlo. No puedo imaginarme cómo el niño ha estado ahí durante cinco días", citan a un vecino de la acusada los medios locales.

Como medida de precaución, los órganos policiales decidieron hospitalizar al joven, aunque su salud se encontraba fuera de peligro.

El arrepentimiento tardío

La detenida confesó los hechos, asegurando que estaba al tanto de la ubicación de su hijo. La mujer asegura que no quiere renunciar a su descendiente y afirma que se arrepiente por su conducta.

"Quiero arreglarlo todo. Necesito acudir al médico. […] Yo misma me quedé sola sin algunos parientes. Tengo padre, pero no nos comunicamos desde hace mucho tiempo", añadió Azarenkova durante un interrogatorio.

Olga Yaroslavskaya, defensora del Niño en Moscú, señaló que las autoridades respectivas "prestaron ayuda" a Azarenkova en el pasado; sin embargo, dieron de baja a la familia cuando la madre consiguió un trabajo y afirmó a los órganos de tutela que podía hacerse cargo de sus responsabilidades.

Tras lo sucedido, la detenida podría ser privada de sus derechos parentales si se determina su incapacidad para ejercer la patria potestad.