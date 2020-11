Adopta a dos niños africanos y luego los abandona en una comisaría argentina "por razones personales"

Un hombre que había adoptado con su pareja a dos niños, nacidos en Guinea Bissau, abandonó a los menores en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires (Argentina), y la fiscal del caso ya investiga los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y fraude a la Ley de Migraciones.

La entrega de los pequeños de seis años se produjo el 17 de noviembre en la dependencia policial. Apenas había pasado un año desde que se produjo la adopción en Casa Emanuel, un orfanato africano que hizo las gestiones para darles un nuevo hogar a los menores. El diario argentino La Nueva publicó que el padre adoptivo alegó "razones personales que dificultan su vinculación y sostenimiento de la vida familiar" cuando se presentó en la comisaría sudamericana para deshacerse de los menores.

La denuncia, que se dio a conocer en las últimas horas, alerta que los pequeños migrantes no tienen Documento Nacional de Identidad (DNI), y solo cuentan con documentación africana. De hecho, los pasaportes emitidos por Guinea Bissau "no tienen fecha de ingreso" a Argentina, "por lo que se desconoce cómo habrían accedido", se lee en el documento citado por La Brújula 24. Además, el escrito dice que no se constató el reconocimiento de la sentencia extranjera de adopción plena.

"Se vulneran todo tipo de derechos"

La persona que presentó el caso ante las autoridades es Letizia Tamborindeguy, miembro del equipo interdisciplinario de la comisaría: "El papá era determinante en su postura, de hecho lo dejó por escrito. Aseguraba no poder sostener el vínculo, problemas de convivencia y dificultades para poner límites porque había algunas costumbres totalmente diferentes", relató.

"Se vulneran todo tipo de derechos. Los dejó con un bolsito con su ropa. Los nenitos nunca registraron que los dejaban para no venirlos a buscar, ellos quizás interpretaron que se trataba de un juego y que después iban a volver", agregó la denunciante.

Por otro lado, Tamborindeguy sospecha que se habría tratado de una decisión familiar, y que recibieron asesoramiento antes de entregar a los hijos adoptivos. Sucede que los padres, su hija biológica y los niños africanos habían dejado Bahía Blanca para mudarse en enero a San Martín de los Andes, en la Patagonia. En noviembre, el papá volvió a Bahía solo para dejar a los chicos, y luego regresó al sur argentino, donde vive con su compañera. Es decir, no huyó.

El conflicto ya está en manos de las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (UFIJ), donde el fiscal analiza los posibles delitos que podrían ser expuestos ante la Justicia. Mientras, el Ministerio Público le solicitó informes a Migraciones y al área de Niñez y Familia de la Municipalidad, para analizar los registros. A nivel comunal, también interviene el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Infancias y Adolescencias.

Asimismo, la licenciada adelantó que se comunicaron "más de 500 personas de todo el país" para brindar ayuda, "y hasta ofreciéndose para adoptarlos".

¿Qué pasó con los menores?

Los niños africanos quedaron al resguardo de un espacio municipal de cuidado alternativo. Igualmente, Isabel Johanning Mora, encargada del orfanato de Guinea Bissau donde fueron adoptados los pequeños, adelantó que ya hay una nueva familia en la ciudad argentina de Bahía Blanca que se quedaría con ellos. "Se disponibilizó una buena familia, que ya tiene una niña nuestra", le dijo a Telefé. "Ya están acostumbrados a Argentina. ¿Qué van a hacer aquí ? Aquí no hay nada para ellos", añadió en la videollamada desde África.

Esa mujer costarricense lleva 25 años en Casa Emanuel, donde ha visto 181 adopciones por parte de padres de diversos países. "Cuando ya los papás preparan los documentos, los unimos aquí con los de los niños y vemos si el perfil puede encajar, y entonces se hacen las adopciones en el tribunal. Cuando ya está el trámite, los padres vienen acá a Guinea Bissau a recoger a sus chiquitos", repasó. Sobre este caso, detalló que los solicitantes tenían "un papel que les da Argentina para entrar de manera humanitaria".

Johanning Mora comentó que los padres adoptivos tuvieron problemas laborales en la pandemia: "¿Por qué se trastornaron tanto por perder el trabajo? Ella estaba en depresión, se le dieron consejos de que fuera a una persona especializada en psiquiatra, para que pudiera verla a ella y a los chicos, y ellos no siguieron las instrucciones".

Y concluyó: "Es la primera vez que acontece algo como esto, de que dejen abandonados a unos chiquitos así de esta manera".

