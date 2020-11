Trump indulta a su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este miércoles el indulto a su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien se declaró culpable en diciembre de 2017 de mentir al FBI durante la investigación del ex fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016, indagación que no pudo encontrar ninguna prueba de la presunta conspiración.

"Es un gran honor para mí anunciar que al general Michael T. Flynn se le ha concedido un perdón total", escribió Trump en su cuenta de Twitter, en la que felicitó a Flynn y a "su maravillosa familia", que ahora "tendrán un Día de Acción de Gracias realmente fantástico".

El anuncio llega poco después de que algunos medios estadounidenses, como Axios, adelantaran que Flynn formaría parte de una serie de indultos que Trump planea emitir antes de abandonar la Casa Blanca en enero.

El propio mandatario avanzó en marzo que estaba "considerando seriamente" indultar a Flynn, quien inicialmente cooperó con la investigación de Mueller, pero luego afirmó que había sido engañado por fiscales que apuntaban injustamente el presidente.

En mayo, el Departamento de Justicia estadounidense tomó la decisión inusual de retirar los cargos contra el ex asesor de Seguridad Nacional, argumentando que sus declaraciones falsas no eran "importantes" para la investigación.

El indulto presidencial se ha concedido antes de que un juez se pronunciara sobre la moción del Departamento de Justicia para desestimar el caso.

