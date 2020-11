Autopsia confirma que Diego Maradona murió mientras dormía

El informe preliminar de la autopsia que se le practicó la noche del miércoles al cuerpo de Diego Armando Maradona determinó que falleció mientras dormía a causa de una "insuficiencia cardíaca aguda", congestiva y crónica, que le generó un edema agudo de pulmón, informan medios locales.

El legendario deportista falleció a la edad de 60 años el miércoles al mediodía (hora local) en una casa alquilada en el barrio San Andrés de Tigre, provincia de Buenos Aires. Tras conocerse los hechos, la Justicia y la familia del 'diez' querían saber la causa de su muerte por lo que se inició una causa judicial.

El Ministerio Público de San Isidro convocó a cinco forenses para que realicen la autopsia, en la que también participó un sexto médico delegado por la familia. Los especialistas descartaron la posibilidad de que el director técnico de Gimnasia y Esgrima hubiera sufrido una muerte violenta.

El estudio inicial realizado se completará en los próximos días con análisis toxicológicos que precisarán si hubo ingesta de medicamentos, drogas o alcohol antes del fallecimiento del astro del fútbol.

La última persona que lo vio con vida

Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, la última persona que vio al 'Pelusa' con vida fue su sobrino, el día martes a las 23:00 (hora local). Se supo que en la casa también estaban su asistente, un empleado contratado para su seguridad física, una enfermera y una cocinera.

A la mañana siguiente, cuando el psicólogo y el psiquiatra personal de Maradona llegaron a su habitación intentaron despertarlo, pero no respondía. Al no detectar signos vitales, le aplicaron primeros auxilios, pero no tuvieron éxito por lo que llamaron a ambulancias de distintas empresas. Con la llegada de más especialistas, prosiguieron con las maniobras, le aplicaron ampollas de adrenalina y atropina sin resultado, y finalmente constataron la muerte de Maradona.