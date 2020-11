López Obrador presenta una 'Guía Ética' para México: ¿cuáles son los puntos más importantes?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este miércoles los 20 puntos de la 'Guía Ética para la Transformación de México', un documento que el Gobierno difundirá para promover los valores sociales.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario explicó que el documento fue producto de un trabajo colectivo, en el que se condensaron principios éticos y morales que tienen como objetivo mejorar la convivencia social.

"Desde hace mucho tiempo hemos sostenido que la crisis de México no solo es una crisis económica, inclusive no solo una crisis de bienestar material, sino también una crisis por pérdida de valores, culturales, morales, espirituales", dijo López Obrador.

Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, señaló que la adopción de los principios contenidos en el documento es voluntaria, ya que no tiene implicaciones legales.

Hoy se presentó la Guía Ética para la Transformación de México. Se trata de un documento abierto al debate y al enriquecimiento por los ciudadanos. Son 20 principios y valores universales para la reflexión. Su observación es voluntaria. No se trata de imponer nada a nadie. (1/2) pic.twitter.com/CmsXroiUTn — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 26, 2020

Según la información oficial, la guía se realizó después de más de 50 foros, mesas de diálogo y reflexión y debate sobre temas de ética y moral, con la participación de 18 iglesias, 7 instituciones de educación superior y 130 asociaciones civiles.

El trabajo para armar el documento comenzó en agosto de 2018, y forma parte de los 100 compromisos de López Obrador al asumir la presidencia del país.

Ética o respeto a la ley

El anuncio generó críticas entre los detractores del Gobierno mexicano, que consideran contradictorio el anuncio oficial cuando aún se investigan las presuntas irregularidades del entorno de López Obrador, como por ejemplo, el que involucra a su hermano Pío con supuestas coimas en efectivo con fines electorales.

Por ello, los críticos del actual Gobierno consideraron que, más que una guía ética, lo que debería prevalecer es el respeto a la ley y la no impunidad.

En contraparte, otros usuarios defendieron la promoción de una guía ética en un país donde la corrupción alcanzó niveles inéditos en años recientes, con múltiples escándalos que siguen bajo investigación, y que han vinculado a los últimos dos expresidentes: Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Los que nunca tuvieron ética y fueron corruptos y realizaron los peores saqueos al país, hoy andan indignados porque el gobierno de @lopezobrador_ emite una guía ética. Son cínicos. De verdad, cínicos. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) November 26, 2020

México vive una histórica crisis de violencia sin precedentes, desde la Revolución Mexicana, finalizada a principios del siglo XX. Esta situación detonó desde 2006, durante la llamada "guerra contra el narco", que disparó el número de asesinatos en el país y que a la fecha ha dejado más de 300.000 homicidios dolosos.

A este proceso, que derivó en descomposición social e impunidad, López Obrador le atribuye parte de la responsabilidad de la crisis de convivencia del país, ya que considera que la promoción de valores sociales fueron sustituidos por intereses materiales.

Bajo esta premisa, su Gobierno estima necesario devolver el tema de los valores a la agenda pública.

Los puntos clave de la cartilla

Se prevé que el documento sea impreso de manera masiva para ser difundido principalmente entre 8 millones de adultos mayores, con la idea de que ellos promuevan el material entre sus familiares.

Los 20 puntos de la nueva cartilla moral son:

1. Del respeto a la diferencia. Evitemos imponer 'nuestro mundo' al mundo de los demás.

2. De la vida. No hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas.

3. De la dignidad, No se debe de humillar a nadie.

4. De la libertad. La paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad.

5. Del amor. El amor al prójimo es la esencia del humanismo.

6. Del sufrimiento y el placer. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás.

7. Del pasado y del futuro. Quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe a dónde va.

8. De la gratitud. El agradecimiento es la mayor de la virtud de una buena persona.

9. Del perdón. El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe.

10. De la redención. No se debe de enfrentar el mal con el maltrato.

11. De la igualdad. La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia; no puede haber trato igual entre desiguales.

12. De la verdad, la palabra y la confianza. No mentir, no robar, no traicionar.

13. De la fraternidad. Ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás.

14. De las leyes y la justicia. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Todo, por la razón y el derecho, nada por la fuerza.

15. De la autoridad y el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

16. Del trabajo. No hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo.



17. De la riqueza y la economía. No es más rico el que tiene más, sino el más generoso.

18. De los acuerdos. Los compromisos se cumplen.

19. De la familia. La familia es la principal institución de seguridad social de México.

20. De los animales, las plantas y las cosas. Al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas nos cuidamos todos.