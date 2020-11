"Como la mafia": el jefe de Energía del Parlamento alemán condena las presiones de EE.UU. contra el Nord Stream 2

Las continuas acciones de presión de Washington para detener la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que unirá a Rusia y Alemania, "se asemejan a las de la mafia", sostiene en declaraciones a RT el presidente de la Comisión de Economía y Energía del Parlamento alemán, Klaus Ernst, quien insta a la UE a defenderse.

Ernst argumenta que, al igual que los miembros de la mafia exigen a las empresas dinero a cambio de 'protección', EE.UU. asegura a Europa que busca protegerla de los rusos, a la vez que amenaza a las empresas europeas con hundirlas económicamente en caso de que rechacen sus propuestas.

"No se trata de nuestra seguridad; se trata de que estadounidenses buscan vendernos su gas licuado", sentencia el parlamentario, agregando que Europa no puede permitir que otro Estado le dictamine cómo debe administrar su propio suministro de energía.

"No ve a sus socios como socios"

El legislador considera que no sería suficiente con simplemente expresar una protesta contra este tipo de tácticas, ya que es poco probable que el Nord Stream 2 sea un caso aislado de este comportamiento, y Washington encontraría nuevas razones para continuar golpeando a Europa con sanciones.

EE.UU. "no ve a sus socios como socios, sino (...) como competidores no deseados o como servidores", critica el parlamentario, que pide a líderes europeos que respondan a las presiones de Washington con sus propias sanciones, pues "no se trata solo del gas", sino de "defender la soberanía de Europa".

"Hay que acabar con esto de una vez por todas. No podemos soportar algo así", concluye Ernst, agregando que la única forma de avanzar para Europa es hacer que Washington reconozca su "independencia" y deje de tratarla "como a una colonia". "Todo lo demás conduce a un callejón sin salida o a la sumisión", resume.

El Nord Stream 2 permitirá duplicar el suministro de gas natural desde Rusia hacia Alemania a través del mar Báltico. El gasoducto corresponde a una expansión del actual gasoducto Nord Stream, y podrá abastecer a 26 millones de hogares y reducir considerablemente el coste de energía en las facturas de los ciudadanos norteuropeos.

