Bolsonaro asegura que no se vacunará contra el covid-19 y pone en duda la eficacia de las mascarillas

El mandatario afirmó que no habrá sanciones para las personas que no quieran vacunarse.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no tiene intenciones de aplicarse la vacuna contra el coronavirus, según lo refrendó en su transmisión semanal por Facebook.

"Voy a decirle a ustedes que no voy a tomarla, es un derecho mío", dijo Bolsonaro, y sostuvo que todavía nadie conoce bien el virus o sus posibles efectos colaterales. Asimismo, afirmó que el Parlamento no va a crear dificultades para las personas que no quieran vacunarse. En ese orden, manifestó repetidamente que a los brasileños no se les exigirá que se vacunen, ni aun cuando esté ampliamente disponible en el país una vacuna contra el coronavirus.

Además, expresó de nuevo su escepticismo con respecto a la eficacia de las mascarillas, subrayando que existen pocas pruebas concluyentes de su efictividad para detener la transmisión del virus.

Las autoridades sanitarias de Brasil notificaron este jueves 691 nuevos fallecidos por coronavirus y otros 37.614 infectados por la enfermedad en las últimas 24 horas.

De acuerdo al balance diario difundido por el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (CONASS), la cantidad de muertes por covid-19 desde que comenzó la pandemia en el país asciende a 6.204.220, mientras que los decesos suman 171.460.