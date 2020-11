Director de las dos primeras películas de Harry Potter cuenta su mayor miedo en el rodaje

Chris Columbus, director de las dos primeras películas de Harry Potter, contó cuál fue su mayor miedo durante el trabajo en esta película en una entrevista publicada el 25 de noviembre.

El director, ya famoso por las películas Home Alone 2: Lost in New York (1992) o Mrs. Doubtfire (1993), tuvo que luchar contra la ansiedad al comenzar a trabajar en la primera cinta sobre el joven mago, Harry Potter y la piedra filosofal (2001). "Durante las primeras dos semanas yo pensé que me iban a despedir todos los días. Todo se veía bien, solo pensé que si hacía alguna cosa mal, si hacía una cagada, me despedían", afirmó Columbus. El director reconoce que sentía en aquel momento presión por parte de todo el mundo. En caso de "hacerlo mal, todo terminaría. Tú no puedes hacerlo mal con este libro", dijo Columbus.

El director cuenta que tuvo que esconder estas emociones para poder seguir trabajando. La película tuvo un gran éxito comercial convirtiéndose en la cinta con la mayor recaudaciones en 2001 (más de 970 millones de dólares).

El éxito de la primera película y su gran acogida por parte del público le facilitaron el trabajo a Columbus en la segunda película sobre el mundo de los magos, Harry Potter y la cámara secreta (2002). "Fue como la noche y el día, porque entonces yo realmente podía soltarme un poco y aportar un poco más de mi estilo particular a la película", confesó el director.