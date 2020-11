"Un momento para repensar nuestras prioridades": el papa critica el individualismo y el egoísmo durante la crisis del covid-19

El papa Francisco ha compartido en un reciente artículo en The New York Times, sus esperanzas de que la pandemia del coronavirus haga que la humanidad abra los ojos ante otras crisis como la hambruna, la violencia y el cambio climático.

"La crisis del coronavirus puede parecer especial porque afecta a la mayor parte de la humanidad. Pero es especial solo por lo visible que es. Hay miles de crisis que son igualmente graves, pero que están lo suficientemente lejos de algunos de nosotros como para actuar como si no existieran", afirmó el papa en su artículo para The New York Times.

El sumo pontífice instó a pensar en las guerras esparcidas por diferentes partes del mundo; en la producción y comercio de armas; en los cientos de miles de refugiados que huyen de la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades y en el cambio climático. "Estas tragedias pueden parecernos lejanas, como parte de las noticias diarias que, lamentablemente, no logran movernos a cambiar nuestras agendas", lamentó.

Por otro lado, el papa condenó el individualismo de varios grupos sociales y políticos durante la pandemia, quienes protestaron contra las restricciones impuestas por los gobiernos para evitar la expansión del virus. Señaló, además, a aquellos gobiernos que hicieron caso omiso a la "dolorosa evidencia del aumento de muertes", y a las consecuencias que esa actitud implicó.

Tras la publicación del artículo, muchos usuarios de Twitter han interpretado las palabras del papa como un comentario oportuno sobre la situación política en los Estados Unidos y, en particular, sobre el fallo de la Corte Suprema de ese país, que el pasado miércoles bloqueó temporalmente las reglas de Nueva York que restringían las reuniones religiosas debido a la pandemia.